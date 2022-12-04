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Giriş Tarihi: 4.12.2022 01:02

Kremlin Sözcüsü Peskov: Tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

İHA
Kremlin Sözcüsü Peskov: Tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğiz

AB ve G7 ülkelerinin deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararına Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an analizler yapıyoruz. Bu tavan fiyat uygulamasına karşı hazırlıklarımız var. Bu tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğiz ve bu işin nasıl organize edileceğini analizlerimizden sonra hızlıca bildireceğiz" ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbass bölgesini ziyaret edip etmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Peskov, "Zamanı gelince bu da olacak. Buralar Rusya'nın bir parçası" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov: Tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğiz
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