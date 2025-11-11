Kremlin: Suriye’nin yeni yönetimiyle ilişkilerimizi bağımsız şekilde sürdürüyoruz

Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın nükleer silah denemelerine başlama sürecine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda, bu konudaki çalışmalar devam ediyor ve bildireceğimiz yeni bir gelişme yok." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin nükleer test başlatacağı yönündeki açıklamasına da değinen Peskov, ABD tarafından süreci netleştirecek bir açıklama alamadıklarını ifade etti.

"İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD ziyareti sonrası Moskova-Şam hattındaki ilişkilerin seyrine ilişkin soruya yanıt veren Peskov, "Bu ziyaretin Rusya-Suriye ilişkileriyle doğrudan bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Peskov, Şara'nın bir süre önce Moskova'da Putin'le uzun bir görüşme yaptığına işaret ederek, "Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz. İkili ilişkilerimizin bağımsız bir şekilde gelişeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.