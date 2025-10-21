Kremlin: “Trump-Putin zirvesi için ciddi hazırlık gerekiyor”

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'daki savaşı bitirmek amacıyla düzenlenecek zirve için net bir tarihin belirlenmediğini ve ciddi hazırlığın yapılması gerektiğini belirtti.

"HENÜZ KESİNLEŞMEMİŞ BİR ŞEYİ ERTELEYEMEYİZ"

Peskov, zirvenin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılmasının planlandığını ancak sürecin hâlâ hazırlık aşamasında olduğunu belirterek, "Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne ABD Başkanı Trump ne de Rusya Devlet Başkanı Putin kesin bir tarih verdi. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu zaman alabilir. Bu yüzden başlangıçta kesin bir tarih belirlenmemişti," dedi.