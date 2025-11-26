Kremlin: Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff gelecek hafta Moskova’ya gelecek

Rus devlet kanalı Rossiya-24'e değerlendirmelerde bulunan Uşakov, Batı basınında Witkoff'la 14 Ekim'de yaptığı telefon görüşmesinin sızmasına ilişkin "Witkoff'la sık sık konuşuyorum. Konuşmanın içeriğine dair ise yorum yapmayacağım." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev'le konuşmasının da Batı basınında yer almasına değinen Uşakov, "Herkesle telefonda konuşabilirim. Sizinle de telefonda konuşabilirim. Birileri sızdırıyor, bazıları dinliyor ama bu, biz değiliz." ifadelerini kullandı.

WITKOFF VE ABD HEYETİ MOSKOVA'YA GELİYOR

Uşakov, "Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret etmesi için ön anlaşmaya vardık. Kendisi ve ABD'nin Ukrayna konusunda bazı temsilcileri gelecek." dedi.