Kremlin’den ABD görüşmelerinde flaş açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmede bulundu. Sözcü Peskov, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD uzmanları arasında yapılan 12 saatten fazla süren müzakerelere yönelik, "Çok detaylı, teknik müzakerelerden bahsediyoruz. Teknik müzakereler ayrıntılı görüşmeler olduğu için bu görüşmelerin içeriği kamuoyuna açıklanamayacaktır. Böyle bir şey beklenmemeli. Müzakerelerin sonuçları başkentlere iletildi ve raporlar şu anda analiz ediliyor. Ancak bunun sonucunda bir tür mutabakattan söz etmek mümkün olacak" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca Rusya, ABD ve Ukrayna'nın katılacağı üçlü bir görüşmenin henüz söz konusu olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında şu an için bir görüşme planlanmadığını belirten Peskov, ihtiyaç duyulması halinde böyle bir görüşmenin derhal organize edilebileceğini de sözlerine ekledi.

"GÖRÜŞMELER ÇOK FAYDALIYDI"

ABD ve Rus yetkililer, Riyad'da dün yapılan görüşmelerde Ukrayna'daki savaşta kısmi ateşkes sağlanmasını ve Ukrayna tahıl girişimini ele aldı. Rus müzakere heyetinin başındaki Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigory Karasin, görüşmelerin "yoğun ve zor" olduğunu, ancak Rusya ve ABD için "çok faydalı" olduğunu ifade etti. Karasin, "Elbette her şeyi çözmekten, her noktada anlaşmaktan uzağız, ama bu tür tartışmaların çok zamanında olduğu anlaşılıyor" dedi. Karasin, diğer ülkelerle birlikte görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

KARADENİZ GİRİŞİMİ BAŞLATILABİLİR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da devlet televizyonu Channel One'a Riyad'daki görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, müzakerelerde Karadeniz tahıl girişiminin yeninden canlandırılması konusunun ele alındığını ifade etti. Lavrov, "Karadeniz girişiminin herkes tarafından daha kabul edilebilir bir biçimde yeniden başlatılmasından yanayız" diyerek Riyad'daki görüşmelerde bu konunun öncelikli olarak ele alındığını ifade etti. Rusya'nın tutumunun net olduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sözüne güvenemeyeceklerini vurgulayan Lavrov, "Rusya tahıl piyasasının, gübre piyasasının öngörülebilir olmasını istiyor, böylece kimse Rusya'yı bu piyasalardan uzaklaştırmaya çalışamayacak" şeklinde konuştu. Lavrov, "Rus heyeti Riyad'daki ABD'li yetkililere, Moskova'nın Karadeniz'e ilişkin öneriler konusunda hiçbir belirsizliğe tahammül etmeyeceğini iletti. Rusya'nın Karadeniz girişimini yeniden başlatırken net garantilere ihtiyacı olacak. Bu, ancak Washington'un Zelenskiy'e vereceği emirle sağlanabilir" dedi.