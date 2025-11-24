Kremlin'den ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin açıklama: Alaska Zirvesi'ndeki anlayışa uygun

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Washington yönetiminin ilettiği planın Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun olduğunu belirten Uşakov, "Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette, hepsi değil. Planın diğer hükümlerinin taraflar arasında istişare edilmesi ve değerlendirilmesi lazım. Ancak bu konu bizimle henüz ele alınmadı." ifadelerini kullandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin hazırladığı 28 maddelik "barış planı" ile ilgili açıklamalarda bulundu. "PLANDAKİ MADDELERİN BİRÇOĞU BİZİM İÇİN UYGUN" Söz konusu planda değişikliklerin yapıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Uşakov, "Bize iletilen planı biliyoruz. Bu da Alaska Zirvesi'nde sağlanan anlayışa uygun. Bu nedenle plandaki maddelerin birçoğu bizim için uygun. Elbette, hepsi değil. Planın diğer hükümlerinin taraflar arasında istişare edilmesi ve değerlendirilmesi lazım. Ancak bu konu bizimle henüz ele alınmadı." ifadelerini kullandı.

"PLANLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ SPEKÜLASYON VAR..." Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "İsviçre'nin Cenevre kentinde barış planına ilişkin Ukrayna tarafıyla yapılan müzakerelerden tatmin kaldıkları" yönünde açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Planla ilgili çeşitli spekülasyon var. Kime inanacağımızı bilemiyorum. Gördüklerimize ve uygun kanallardan bize iletilenlere inanıyoruz." şeklinde konuştu.