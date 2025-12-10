Kremlin’den dikkat çeken açıklama: Ateşkes değil barış için çalışıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenebileceğine dair açıklamalarını "yeni gelişme" şeklinde değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun zamandır bahsettiği buydu. Bu nedenle, ilgili gelişmeleri izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin enerji altyapılarına karşılıklı saldırılara ilişkin ateşkes üzerinde çalıştıkları yönündeki açıklamasını dair konuşan Peskov, "İlgili belgelerin imzalanmasıyla elde edilen istikrarlı, garantili ve uzun vadeli barış, mutlak önceliğimizdir. Rusya ateşkes değil, barış için çalışıyor." diye konuştu.