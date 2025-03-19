Kremlin’den dikkat çeken açıklama: Putin ve Trump birbirine güveniyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğünü vurgulayan Peskov, "Putin ile Trump, birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyor, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda kademeli şekilde yürümekten yana. Putin, Trump ile her zaman görüşmeye açık. Trump'ın da buna karşılık verdiğini görüyoruz" dedi.

Peskov, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ikili ilişkilerin bozulduğunu kaydederek, "Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi zaman ve çaba gerektirecek. Liderlerin güçlü iradesi, her iki ülkenin de ilişkileri iyileştirme yolunda ilerleyeceğinin garantisi" diye konuştu.