Kremlin’den dikkat çeken açıklama: Putin-Witkoff görüşmesi barışçıl çözüm yolunda önemli bir adım

Peskov aynı zamanda Ukrayna'ya ilişkin herhangi bir müzakerenin ancak Rusya'nın tüm stratejik hedeflerine ulaşılması ve Rusya'nın özel askeri harekatının (savaşın) başlamasına yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması şartıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Peskov, "ABD arabuluculuğu çok etkili ve başarılı olmasını umuyoruz. Barışa önem verdiğimiz için buna katkıda bulunmaya hazırız" dedi.

"SAVAŞIN TÜM HEDEFLERİNE ULAŞILMASI GEREKİYOR"

Peskov, "Rusya barış müzakerelerine açık olduğu için bu (müzakereler) bizim için büyük önem taşıyor. Ancak barış müzakereleri yoluyla hedeflerimize ulaşmalı ve askeri harekatın (savaşın) temel nedenlerini ortadan kaldırmalıyız" dedi.

Peskov ayrıca ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Kremlin Sarayı'nda görüşeceğini belirtti.