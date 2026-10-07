Kremlin’den Fransa’ya füze resti: "Bu yol hiç iyi bir yere çıkmaz"

Fransa'nın nükleer kapasiteli balistik füze denemesinin ardından Rusya'dan sert tepki geldi.

Rusya Devlet Başkanı'nın resmi konutu Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Fransa'nın mesajını aldığını belirterek, bunun Avrupa'nın giderek artan "silahlanma eğiliminin" bir göstergesi olduğunu belirtti.

"TARİHİN DE GÖSTERDİĞİ GİBİ, BU YOL HİÇ İYİ BİR YERE ÇIKMIYOR"

Peskov, "Savunma ve güvenlik alanındaki kimliklerini Rusya Federasyonu ile karşı karşıya gelme temelinde inşa ediyorlar. Bu bir çıkmaz yol. Tarihin de gösterdiği gibi, bu yol hiç iyi bir yere çıkmıyor" dedi.

Rusya'nın teyakkuz halinde olmaya devam ettiğini ancak diyaloğa açık olduğunu belirten Dmitriy Peskov, "Her türlü sorunun gösterişli füze denemeleriyle değil, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör