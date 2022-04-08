Kremlin’den kayıp itirafı

İngiliz haber kanalı Sky News'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın savaşta ciddi kayıplar yaşadığını kabul etti. Savaşın başından bu yana kaç sivilin öldüğü sorulan Peskov, rakamları "teyit edemedikleri" için cevap vermek istemediğini söyledi. Peskov, kaç Rus askerinin öldürüldüğüne ilişkin bir soru üzerine ise tam bir sayı vermese de "Önemli sayıda asker kaybımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi" diye konuştu. Ukrayna'ya göre ise Rus ordusundan yaklaşık 19 bin asker öldürüldü, 150 uçak, 135 helikopter, 700 tank da imha edildi.