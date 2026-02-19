Kremlin’den kritik mesaj: Üçlü görüşmeler kamuoyuna açıklanması mümkün olmayan bir aşamada

Başkent Moskova'da konuşan Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan temasların içeriğinin gizli tutulduğunu belirtti. "Şu anda görüşmeler kamuoyuna açıklanması mümkün olmayan bir aşamada" diyen Peskov, müzakerelerde gelinen noktaya dair ayrıntı paylaşmadı.

BİR SONRAKİ MÜZAKERE TARİHİ BELİRSİZ

Peskov, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında planlanmış bir telefon görüşmesi bulunmadığını da ifade etti. Bir sonraki müzakere turunun tarihinin ise henüz netleşmediğini belirtti.

Peskov, İran'la ilgili değerlendirmesinde, "Rusya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. İranlı dostlarımızı ve bölgedeki tüm tarafları ihtiyatlı davranmaya, sorunların çözümünde siyasi ve diplomatik araçları benimseye çağırıyoruz. Bölgede gerginliğin arttığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

İran ile Rusya'nın Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat düzenlemesine ilişkin ise Peskov, "Bu, planlı ve önceden kararlaştırılan tatbikat" diye konuştu.