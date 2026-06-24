Kremlin’den müzakere mesajı: İstanbul vurgusu dikkat çekti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile İstanbul'da sağlanan anlaşmalar temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarına dair ifadesini değerlendirdi.

Rusya'nın tutumunda değişiklik bulunmadığını vurgulayan Peskov, "Bu, Putin'in tutarlı tutumudur. Kendisi bunu sürekli dile getiriyor. İki yıl önce Rusya Dışişleri Bakanlığında yaptığı konuşmada da savaşın sona erdirilmesi için gerekli gördüğümüz temel parametreleri açıklamıştı." dedi.

İstanbul'un olası müzakerelere ev sahipliği yapma olasılığına ilişkin konuşan Peskov, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik görüşmelerde hangi platformun kullanılabileceğine ilişkin şu anda net bir anlayışa sahip değiliz." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki olası görüşmelerde arabuluculuk yapma olasılığına dair bir soruyu yanıtlayarak "Önce Avrupa tarafında diyalog yürütme isteğinin bulunduğundan emin olmak gerekiyor. Şimdilik bazı açıklamalar duyuyoruz. Bu olumlu bir sinyal. Ancak açıklamalar çelişkili. Bu da olumsuz bir sinyal." ifadelerini kullandı.