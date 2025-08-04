Kremlin’den ’nükleer gerilim’ açıklaması: Herkes çok ama çok dikkatli olmalı!

Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer denizaltılar hakkındaki açıklamalarına yönelik bir polemiğe girmek niyetinde olmadıklarını da belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşımının önemli olduğunu vurgulayan Peskov, "Herhangi bir nükleer gerilim söz konusu değil" diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Ancak Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'e açıklamalarının tonunu düşürmesi yönünde bir uyarı yapılıp yapılmadığına dair soruları ise yanıtsız bıraktı. Bu durum, Rusya'nın kendi içindeki olası farklı yaklaşımları da gündeme getirdi.