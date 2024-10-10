Kremlin’den Orta Doğu açıklaması: Çatışmanın genişlemesi felaket olacaktır

"ATEŞKES SİNYALİ ALMADIK"

Ukrayna'nın ateşkese hazır olup olmadığına ilişkin koşullar hakkında herhangi bir sinyal almadıklarını da kaydeden Peskov, medyada konuyla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığını, bu hususta hiç kimsenin herhangi bir adım atmadığını ifade etti.

Ayrıca Peskov, Ukrayna'da savaşmak üzere Kuzey Kore'den asker gönderildiğine ilişkin iddiaları da yalanladı.