Kremlin’den Putin-Trump zirvesi mesajı: “Her şey kademeli bir şekilde yapılacak"
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak Macaristan zirvesine ilişkin görüşmenin kademeli olarak hazırlanacağını belirtti. Peskov, "Tüm konuları değerlendirecekler. Çok sorun var, müzakere ekiplerinin belirlenmesi gerekiyor. Her şey kademeli bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.
Peskov, iki liderin görüşmesinin dışişleri bakanları düzeyinde kademeli olarak hazırlanacağını ifade etti.
LAVROV VE RUBİO SÜRECİ YÖNETECEK
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, zirve hazırlıkları kapsamında önce telefonda görüşeceğini, ardından yüz yüze buluşacağını belirten Peskov, "Tüm konuları değerlendirecekler. Çok sorun var, müzakere ekiplerinin belirlenmesi gerekiyor. Her şey kademeli bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.