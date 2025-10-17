Kremlin’den Putin-Trump zirvesi mesajı: “Her şey kademeli bir şekilde yapılacak"

Peskov, iki liderin görüşmesinin dışişleri bakanları düzeyinde kademeli olarak hazırlanacağını ifade etti.

LAVROV VE RUBİO SÜRECİ YÖNETECEK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, zirve hazırlıkları kapsamında önce telefonda görüşeceğini, ardından yüz yüze buluşacağını belirten Peskov, "Tüm konuları değerlendirecekler. Çok sorun var, müzakere ekiplerinin belirlenmesi gerekiyor. Her şey kademeli bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.