Kremlin’den sert çıkış: Ukrayna, Avrupa tarafından kışkırtılıyor

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin durmasının Rusya'dan kaynaklanmadığını belirtti. Putin'in defalarca diplomasiye açık olduğunu ifade eden Peskov Kiev'in Avrupalılar tarafından savaşın devamı için kışkırtıldığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, Putin'in her zaman Rus halkının çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

Trump'ın tarife tehdidi nedeniyle BRICS üyesi ülkelerin organizasyondan ayrılma niyetinde olduğu yönündeki açıklamalarına ilişkin de Peskov, BRICS ülkelerinin, üçüncü ülkelere veya üçüncü ülkelerin para birimlerine karşı hiçbir zaman bir şey planlamadığını vurguladı.

Peskov, "Bu birlik, bu ülkelerin halklarının yararına ve bulundukları kıtalarda refah, istikrar ve öngörülebilirlik adına karşılıklı işbirliği konusunda ortak bir vizyonu paylaşan bir devletler birliğidir." diye konuştu.