Kremlin’den Telegram’a çağrı: Yasalara uyun

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Venezuela petrolüyle ilgili Rus şirketleriyle iş yapmayı yasaklamasına dair konuşan Peskov, "Bu, oldukça yeni bir karar. Durumu netleştirmek için elbette ABD'lilerle mevcut iletişim kanallarını kullanacağız. Venezuela'da yatırımlarımız var, uzun vadeli projelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'da başkanlık seçimlerine yönelik hazırlıkların yapıldığına dair haberleri değerlendirerek bu konuda resmi bir açıklamanın yapılmadığını söyledi.

Rusya'da popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'a yönelik kısıtlamalara ilişkin konuşan Peskov, "Uyulması gereken yasalar var. Telegram yetkilileriyle temas kurulduğunu biliyoruz. Ancak yanıt alınmazsa Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) mevzuatımıza uygun olarak önlemler alacaktır." diye konuştu.