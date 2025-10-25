Kremlin’den Trump-Putin zirvesine yeşil ışık: “Ukrayna’da çözüme çok yakınız”

Kremlin, Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, “Trump-Putin zirvesi gerçekleşecek Ukrayna’da çözüme çok yakınız” denildi. Öte yandan Donald Trump, söz konusu görüşmenin iptal edildiğini duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 00:25 Son Güncelleme: 25 Ekim 2025 00:49

TRUMP, "GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİK" DEMİŞTİ Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye ilişkin net konuşmuş, Trump, "Başkan Putin ile görüşmeyi iptal ettik. Bana doğru gelmedi. Varmamız gereken yere varamayacağımızı hissettim. Bu yüzden iptal ettim, ama gelecekte yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.