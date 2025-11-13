Kremlin’den ‘Ukrayna operasyonu’ sürecek mesajı: Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde 2 yerleşim yeri kontrol altına alındı

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Kuzey ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Sinelnikovo, Dnipropetrovsk bölgesinde de Danilovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rusya 'nın Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov ise, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki birkaç evin hasar gördüğünü bildirdi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 08.00'e kadar 130 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölge ve Karadeniz üzerinde düşürüldüğü bilgisi verildi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği belirtildi.

"KİEV MÜZAKERE KAPISINI KAPATTIĞI İÇİN OPERASYON SÜRECEK"

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Rusya'nın barış istemediğine yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, "Buna katılmıyoruz. Rusya gerçekten barış istiyor ve Ukrayna sorununu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açıktır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın diplomasi yolunu zorlaştırdığını belirten Peskov, "Kiev rejimi müzakere kapısını kapattı. Biz de bu yüzden özel askeri operasyonumuzu sürdüreceğiz. Öncelikli hedefimiz, güvenliğimizi ve çıkarlarımızı sağlamak, gelecek nesiller için güvenliğimizi korumak ve önümüzdeki görevleri yerine getirmektir." dedi.

Peskov, Ukrayna'nın "er ya da geç" Rusya ile müzakere masasına döneceğini kaydetti.

Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin "nükleer test" başlatacağına dair sözlerine ilişkin ise "Nükleer silah testlerinin başlaması, oldukça uzun bir süredir uygulanan yasağın kesintiye uğrayacağı anlamına gelir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca söylediği gibi, bu durumda Rusya duruma uygun şekilde hareket edecektir." diye konuştu.