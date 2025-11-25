Kremlin’den Ukrayna planı açıklaması: “Güncellenmiş metin Moskova’ya ulaşmadı”

Peskov, Ukrayna planının güncellenmiş 19 maddelik versiyonunun Moskova'ya ulaşmadığını vurguladı. "Rusya sırası gelince ABD'nin Ukrayna çözüm planı ile somut olarak ilgilenecek" diye konuştu.

"TRUMP'IN PLANI MÜZAKERELER İÇİN SAĞLAM BİR ZEMİN"

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna konusunda müzakere sürecine açık olduğunu hatırlatarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın çözüm planının müzakereler için iyi bir temel oluşturabileceğini dile getirdi. Rusya'nın hedeflerini siyasi ve diplomatik yollarla elde etmeye öncelik verdiğini de ekledi.

"SÜRECİ KESİNTİYE UĞRATAN KİEV'Dİ"

Peskov, İstanbul'daki görüşmelerin kesintiye uğramasında Rusya'nın sorumlu olmadığını belirterek, "Süreci kesintiye uğratan Kiev'di" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MESAJI

Peskov ayrıca, Rusya-Ukrayna müzakere sürecinin devamı için gerekli koşulları sağlamaya yönelik çabaları nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.