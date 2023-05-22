Kremlin’den Ukrayna sabotaj grubuna ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgorod bölgesine girmesiyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiğini belirterek, "Sabotaj grubunun amacı dikkati Bahmut'tan uzaklaştırmak ve Bahmut'u kaybetmenin Ukrayna tarafı için siyasi etkisini azaltmaktır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun Belgorod üzerinden Rusya sınırlarına girmesini ve bu grubun etkisiz hale getirilmesi için devam eden operasyonları değerlendirdi.

"SABOTAJ GRUBUNU YOK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Savunma Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Sınır Güvenlik Servisinin sabotaj grubuna yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan Peskov, "Putin, sabotaj grubunun sızmasıyla ilgili bilgilendirildi. Bu sabotaj grubunu Rusya topraklarından çıkarmak ve yok etmek için çalışıyoruz. Olay yerinde yeterli güç ve aracımız bulunmaktadır." şeklinde konuştu.