Kripto vurgun nasıl yapıldı

Kuzey Koreli hacker'lar tarafından gerçekleştirildiğine inanılan ve tarihin en büyük vurgunu olduğu düşünülen kripto soygununun yankıları sürüyor. 21 Şubat'ta Dubai merkezli Bybit kripto para borsasının hack'lenmesiyle 1.5 milyar dolarlık ethereum çalındığı duyurulmuştu. Euronews'teki habere göre soygun şöyle gerçekleşti: Bybit içindeki birden fazla sistem hack'lenmişti ve saldırganlar, transferi onaylamak için gereken her yöneticinin cihazındaki güvenli cüzdanın kullanıcı arayüzünü (kısacası herhangi bir işlemi yaparken ekranda gördüğünüz sistem) ele geçirmeyi ve uzaktan kontrol etmeyi başarmıştı.