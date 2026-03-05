Kristi Noem görevinden ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Noem'in bundan sonra "The Shield of Americas" adlı yeni güvenlik örgütünün özel temsilcisi olacağını belirten Trump, Cumhuriyetçi Senatör Mullin'in yeni görevinde çok başarılı olacağına inandığını vurguladı.

Trump, Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını ve Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Mullin'in yeni bakan olarak göreve başlayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Senato'da katıldığı oturumdan sonra hakkındaki tartışmalar alevlenen İç Güvenlik Bakanı Noem ile ilgili açıklama yaptı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik karşıtı operasyonlarda iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleri tarafından öldürülmesi sürecinde yoğun tepki çekmişti.

Noem, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında öldürülen 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı için "yerel terörist" ifadesini kullanmış ve bu ifadesiyle ilgili Senato'daki oturumda birçok senatör tarafından sert şekilde eleştirilmişti.