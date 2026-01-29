Kristin Fırtınası Portekiz’i vurdu: 5 ölü

Portekiz Sivil Koruma yetkilileri, Atlas Okyanusu üzerinden gelerek İber Yarımadası'nı vuran Kristin Fırtınası sebebiyle Leiria bölgesinde 4, başkent Lizbon'un kuzeyindeki Vila Franca de Xira'da ise 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülke genelinde salı gününden bu yana 3 bin 300'den fazla kaza ve hasar ihbarı yapıldığı, yaklaşık 530 bin aboneye elektrik verilemediği bildirildi.

Saatteki hızı zaman zaman 150 kilometreyi aşan rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle ülkede çok sayıda ağacın devrildiği ve çatıların uçtuğu belirtildi.

Coimbra kentindeki Bissaya Barreto Havaalanı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle hangarların yıkıldığı ve çok sayıda uçağın hasar gördüğü, zararın ise 1 milyon avroyu aştığı aktarıldı.