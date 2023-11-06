Kritik buluşmada 6 dosya öne çıkıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir araya gelecek. İkili, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, insani durum ve nihai çözüm konularında görüş alışverişinde bulunacak. Terörle mücadele, Suriye'de düşürülen Türk SİHA'sı ve Irak'taki son gelişmeler ile NATO genişlemesi ve İsveç'in üyeliği, ABD'den talep edilen F-16'lardaki son durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kafkasya, ikili ilişkiler ve ticarette 100 milyar dolar hedefi konularında müzakereler gerçekleştirilecek. Öte yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda Gazze'yi görüştü.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında dün Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi. Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi. Blinken'ın ziyaretinin duyulması üzerine düzenlenen protestoda Blinken'ın fotoğrafı yakıldı, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterildi