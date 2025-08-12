Kritik görüşme öncesi dikkat çeken karar: Alaska’nın hava sahası kapatılacak
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü Alaska’da bir araya gelme kararı almıştı. ABD havacılık yetkilileri, görüşme öncesi bölgedeki hava sahasının kapatılacağını bildirdi.
ABD havacılık yetkilileri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde yapılması planlanan görüşme öncesinde bölgenin hava sahasını geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.
TRUMP GÖRÜŞMENİN YERİNİ DUYURMUŞTU
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakereler sürerken, Trump'tan kritik bir açıklama gelmişti. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapan Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin tarihinin ve yerinin belli olduğunu belirterek, "ABD Başkanı ben ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı merakla beklenen görüşme, 15 Ağustos 2025 Cuma günü harika Alaska eyaletinde gerçekleşecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi daha sonra verilecek" ifadelerini kullanmıştı.