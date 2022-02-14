Kritik hafta

Giriş Tarihi: 15.2.2022

ABD’ye göre 130 binden fazla Rus askeri Ukrayna çevresine konuşlandı. İşgal, çarşamba günü başlayabilir. Ukrayna için en kritik haftaya girildi. SABAH, savaş çanlarının çaldığı Ukrayna’da cephe hattına girdi