Kriz büyüyor! Kanada’da suikaste uğrayan Sih lideri için yeni açıklama

'KANADA'YLA KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün yaptığı basın toplantısında gelen soru üzerine "Kanadalı meslektaşlarımızla çok yakın bir istişare içindeyiz - sadece istişare değil, onlarla koordinasyon içindeyiz" açıklamasını yaptı. Blinken konuyla ilgili şu önemli ifadelere yer verdi; "Bizim bakış açımıza göre Kanada'daki soruşturmanın devam etmesi ve Hindistan'ın bu soruşturmada Kanadalılarla birlikte çalışması son derece önemlidir. Hesap verebilirlik görmek istiyoruz ve soruşturmanın kendi seyrinde ilerlemesi ve bu sonuca ulaşması önemlidir. Hintli dostlarımızın da bu soruşturmada işbirliği yapacağını umuyoruz. Ve bu tür eylemlerde bulunmayı düşünebilecek herhangi bir ülkenin bunu yapmamasının uluslararası sistem için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu bizim de çok daha geniş açıdan odaklandığımız bir konu."