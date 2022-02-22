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Giriş Tarihi: 22.2.2022 17:25

Kriz büyüyor! Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

AA
Kriz büyüyor! Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Rusya'nın Londra Büyükelçisi, İngiltere tarafından İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dün Rusya lideri Putin'in yaptığı açıklamaların ardından İngiltere, Rusya'nın sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararına çok sert tepki göstermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Daimi Müsteşarımıza, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Ukrayna'nın egemenliğini hiçe saydığını açıklamak için Rus Büyükelçisi'ni çağırması talimatı verdim. Yanıt olarak ağır yaptırımlar uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNGİLİZ VATANDAŞARININ GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Bakan Truss, Twitter'dan yaptığı bir diğer paylaşımda da Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarına yönelik ülkeden ayrılmaları çağrısını yineleyerek "Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının güvenliği önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

ÜLKEDEN AYRILMALARI TALEP EDİLMİŞTİ

Truss, "İngiliz halkını, (Ukrayna'dan) ayrılırken ve sınırı geçtikten sonra desteklemek için bölgedeki ekiplerimizi güçlendiriyoruz." ifadesine yer verdi. İngiltere, 11 Şubat'ta da vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

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Kriz büyüyor! Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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