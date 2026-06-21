‘Küba da Venezuela kadar hızlı olacak’
ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya yönelik olası bir operasyonun, ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı düzenlenen operasyon gibi kısa sürede tamamlanmasının "ihtimal dahilinde" olduğunu belirtti. Trump'ın olası askeri harekâtına karşı milli seferberlik ilan eden Küba ise yeni reform paketini açıkladı. Küba Halk İktidarı Ulusal Meclisi (ANPP), son on yılların en derin ekonomik krizlerinden birini yaşayan ülkede serbestleşme ve yerelleşme adımlarını içeren reform paketini kabul etti.