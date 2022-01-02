Küba devriminin 63. yılı kutlandı

KARAYIP ülkesi Küba'da devrim zaferinin 63. yıldönümü kutlandı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel
, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Devrim zaferinin 63.yıl dönümü arifesinde, Kovid-19 ile mücadelede güçlü katkılarda bulunan birçok bilimsel kurumu ziyaret ettik. Küba biliminin 2022 yılında çok daha fazla ilerleyeceğine inancımız tamdır" ifadesini kullandı. Küba Milli Günü'nü kutlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Küba Cumhuriyeti Halkın Gücü Ulusal Parlamentosu Başkanı Juan Esteban Lazo Hernandez
'e tebrik mektubu gönderdi. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce Catacora
ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Küba Devrimi'ni tebrik etti.