Küba karardı

Küba'da, Ian Kasırgası nedeniyle ülkenin tamamında elektriklerin kesildiği açıklandı. Enerji ve Maden Bakanlığı'na bağlı Elektrik Birliği'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 11 milyon nüfuslu adanın tamamında elektriklerin kesildiği ve kademeli olarak elektrik hizmetinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Ian Kasırgası'nın, Küba'nın batısından geçmesi sebebiyle bölgede hasar meydana geldi ve birçok kişi tahliye edildi. Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, yetkililer kasırganın verdiği zararın tespiti için çalışıyor.