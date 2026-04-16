Küba lideri ABD’nin askeri saldırı ihtimalini değerlendirdi: “Eğer kaçınılmaz olursa…”
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Canel savaş istemediklerinin altını çizerken, “Eğer kaçınılmaz olursa onu kazanmaktır. Hiç şüpheniz olmasın, Küba zafer kazanacak bir devlettir." dedi.
Başkent Havana'da, Küba Devrimi'nin "sosyalist karakterinin" ilan edilişinin 65. yıl dönümü dolayısıyla konuşan Canel, ABD ile yaşanan gerilime değindi.
"KÜBA ZAFER KAZANACAK BİR DEVLETTİR"
Canel, ABD'nin Küba'ya askeri saldırısının ihtimal dahilinde olduğunu vurgulayarak, "Savaş istemiyoruz ancak görevimiz, savaşı önlemek için hazırlıklı olmak ve eğer kaçınılmaz olursa onu kazanmaktır. Hiç şüpheniz olmasın, Küba zafer kazanacak bir devlettir." dedi.
KÜBA HALKINA HAZIRLIKLI OLUN ÇAĞRISI
Ülkenin oldukça zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Canel, Küba halkına olası bir işgale karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı. Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik çok boyutlu bir saldırganlık politikası izlediğini savundu. Küba halkının yaşadığı ekonomik sıkıntılardan, ülkeye ambargo uygulayan ABD'yi sorumlu tutan Canel, "Kübalı ailelerin yaşadığı acıdaki mutlak sorumluluğu kimse inkar edemez." diye konuştu.