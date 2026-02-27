Küba’da kafa karıştıran saldırı
ABD Başkanı Donald Trump'ın hedef tahtasına koyduğu Küba ile arasındaki gerilim, Florida açıklarında yaşanan saldırı girişimiyle yeniden tırmandı. Küba Sahil Güvenliği'nin, ülke karasularına giren ABD tescilli bir sürat teknesine ateş açması sonucu dört kişi hayatını kaybetti. Havana yönetimi, teknede şahısların ABD'de ikamet eden terör eylemi planlayan silahlı Kübalılar olduğunu ifade etti. Yapılan resmi açıklamada, tutuklanan altı saldırganın suç geçmişi bulunduğu ve operasyonun bir güvenlik müdahalesi olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, olaya ilişkin bağımsız bir soruşturma yürüttüklerini söyledi. Kübalı yetkililer tarafından kimliği teşhis edilen kişiler arasında uzun süredir rejim değişikliği çağrısı yapanlar olduğu öğrenildi. Washington, Küba'nın terör iddialarına karşı temkinli yaklaşırken, öte yandan Rusya olayı doğrudan ABD kaynaklı provokasyon olarak değerlendirdi. Bu sıcak temasın Trump yönetiminin Küba'ya yönelik ablukasını güçlendirdiği dönemde olması dikkat çekti.