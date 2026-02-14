Küba’da petrol rafinerisinde yangın çıktı! Alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Küba Enerji Bakanlığı, başkent Havana'daki bir petrol rafinerisinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Havana'daki Nico Lopez petrol rafinerisinde çıkan yangının hızla kontrol altına alındığı, yangının diğer alanlara yayılmadığı ve sadece kullanılmayan ürünlerin bulunduğu bir depoya hasar verdiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, yangın sonucu kimsenin yaralanmadığı aktarılırken yangının çıkış nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.