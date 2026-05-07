Küba’dan ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun açıklamalarına tepki

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rubio'nun Küba'ya yönelik herhangi bir petrol ambargosu uygulamadıkları şeklindeki açıklamalarını eleştirdi.

Rubio'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ocak'ta yayımladığı Başkanlık Kararnamesi'ni hatırlatan Diaz-Canel, "Rubio'nun bundan haberdar olmaması şaşırtıcıdır. Aynı şekilde, kendi başkanının ve Beyaz Saray sözcüsünün bu konudaki açıklamalarını duymamış olması da hayret vericidir." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD'nin acımasızca Küba ekonomisini hedef aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kübalıların sözde beceriksizliğini suçlaması da benzer bir şaşkınlık yaratmaktadır, zira ABD hükümeti, Küba ekonomisini çökertmek için büyük miktarda kaynak ve siyasi sermaye harcayarak bu yıkımı gerçekleştirmeyi hedeflemiş ve bugün de hedeflemeye devam ediyor."