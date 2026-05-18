Küba'dan ABD'ye saldırı planı iddiası
ABD'li yetkililerin, Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve Florida'da kıyılarına saldırı düzenleme ihtimalini değerlendirdiği ileri sürüldü. Axios haber platformuna konuşan bir yetkili, Küba'nın son zamanlarda dron kapasitesini artırmasının ABD'ye yönelik oluşturabileceği tehditlerle ilgili görüşlerini paylaştı. Adı açıklanmayan yetkili, "Bu tür teknolojilerin bu kadar yakınımızda olduğunu ve terör gruplarından uyuşturucu kartellerine, İranlılardan Ruslara kadar çeşitli kötü niyetli aktörlerin işin içinde olduğunu düşündüğümüzde, durum endişe verici" ifadelerini kullandı.