Küba’dan ABD’ye sert çıkış: Rubio’nun kişisel hesapları Karayipler’i geriyor

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD’nin Karayipler’deki son adımlarının Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kişisel gündeminin ürünü olduğunu savundu. Rodriguez, Rubio’nun sert politikalarının Trump’ın “barış vizyonu” ile bağdaşmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 11:19

Rodriguez, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Washington'un Havana'ya yönelik sert tutumunun arkasında Rubio'nun baskıcı politikalarının bulunduğunu söyledi. Kübalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak ABD'de doğan Rubio'nun "Küba hakkında hiçbir şey bilmediğini" dile getiren Rodriguez, "Rubio, aşırı yaklaşımını ilerletmek için ABD'nin ulusal çıkarlarını feda ediyor" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA AÇIKLARINA SAVAŞ GEMİSİ TEPKİSİ Küba Dışişleri Bakanı, ABD'nin Venezuela açıklarına gönderdiği savaş gemilerini "saldırganlık" olarak nitelendirdi. Bu hamlenin "öngörülemeyen, yıkıcı sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu. "ABD YÖNETİMİYLE CİDDİ VE SORUMLU BİR DİYALOĞA HAZIRIZ" Rodriguez, Obama ve Biden dönemlerinde hafifletilen yaptırımların Trump yönetimiyle geri getirildiğini, Havana'nın yeniden "teröre destek veren devletler" listesine alındığını ve Kübalıların yasal korumalarının kaldırıldığını hatırlattı. Tüm bu adımlara rağmen göç ve terörle mücadele gibi alanlarda Washington ile işbirliğinin sürdüğünü vurgulayan Rodriguez, "ABD yönetimiyle ciddi ve sorumlu bir diyaloğa bugün başlamaya hazırız" dedi.