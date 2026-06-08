Küba'nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Küba'nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Küba’nın batı açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem
AA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Mantua şehrinin yaklaşık 104 kilometre kuzeybatı açıkları olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

6,1 büyüklüğündeki deprem, Mantua'nın yanı sıra ülkenin batı kesimindeki diğer kıyı yerleşimlerinde ve Meksika'da da hissedildi. Depremin ardından ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KÜBA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!