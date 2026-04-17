Küba’ya müdahale sinyali

USA Today gazetesinin ABD'li iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, Küba'ya yönelik olası bir operasyon için askeri planlamalar hız kazandı. Pentagon talimatlara hazırız mesajı verirken, analistler hazırlıkları şimdilik stratejik sinyal verme olarak nitelendiriyor. Öte yandan, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, "Vatan için ölmek yaşamaktır, savaşacağız" sözleriyle rest çekti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Camejo ise siyasi sistemin asla müzakere edilmeyeceğini vurguladı. Havana yönetimi, Washington'ın savaş düzeni söyleminin diplomatik çözüm umutlarına gölge düşürdüğünü belirtti.