Küçük bedenlerde büyük acı

Gazze'de ateşkesin başlamasının üzerinden 44 gün geçti. Ancak soykırımcı İsrail, hem saldırıları hem de yardım girişini engelleyerek ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Bölgedeki durumu bildiren Al Jazeera, ateşkesin kağıt üzerinde olduğunu İsrail ordusunun saldırılarını ve yıkımı sürdürdüğünü kaydetti. Ajans, kış şartlarıyla birlikte yüzbinlerce Filistinlinin çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini bildirdi. Ateşkese rağmen her gün ölen ya da yaralı çocuklara yenileri eklenirken hayatta kalan çocuklar ise küçücük bedenleriyle bir yandan bombalar diğer yandan ise açlık, susuzluk ve bastıran kış şartlarıyla mücadele ediyor. Masum Filistinlilere ateş açan İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'ndeki 4 kenti hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurdu.

ABD'Lİ DOKTORUN GİRİŞİNİ ENGELLEDİLER

İsrail, Filistinli yaralı ve hastaları ameliyat edecek doktorların Gazze'ye girişini engelliyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD'li Doktor Feroze Sidhwa'nın İsrail saldırıları nedeniyle binlerce Filistinlinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu Gazze'ye geçmek için aldığı izin gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi.