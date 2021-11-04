Küçük bir sivilce sandı: Korkunç gerçeği sonradan öğrendi..

Galler'de ikamet eden 19 yaşındaki Kirsten Cowell isimli kızın başına gelenler, duyanları şoke etti. Yaşıtları gibi üniversiteye devam eden Cowell'ın hayatı et yüyen ülser nedeniyle kabusa döndü. Ülser kısa sürede kgenç kızın tüm yüzünü kapladı.
'AYNAYA BİLE BAKAMAZ HALE GELDİM'
Başına gelenler hakkında konuşan Kirsten Cowell, "Ülserden sonra artık aynaya bile bakamaz hale geldim. Ülser her gün yayılıyor, yüzümü görmek istemiyorum. Çok severek gittiğim kursu da bırakmak zorunda kaldım" dedi.
SİVİLCE ŞEKLİNDE ÇIKMAYA BAŞLADI
19 yaşındaki Cowell, önce yüzünde bir sivilce belirlediğini anlatarak, "Yüzümde sivilce çıktığını fark ettim, önce bunu önemsemedim. Daha sonra rastgele şekilde artmaya başladı ve giderek büyüdü. Annem bunları kurşun deliklerine benzetiyordu" ifadelerini kullandı.
"ACI VE UTANÇ İÇİNDE YAŞIYORUM"
Hayatının ülser nedeniyle kabusa döndüğünü belirten Cowell, bu olayın ardından bütün sosyal ilişkilerinin bozulduğunu belirtti. "Bu duruma 3 ay içerisinde geldim." diyen Cowell, Tek başıma bir şey yapamaz haldeyim, annemin evine döndüm" ifadelerini kullandı.
"BEN ÇOK GÜZELMİŞİM"
Daha önce kendisini çirkin bulduğu dönemler olduğunu söyleyen Cowell, "Kendimi önceleri çirkin bulduğum zamanlar oluyordu. Fakat başıma gelenlerden sonra Bir daha kendime asla "çirkin" dememem gerektiğini öğrendim. Önceki halim çok güzeldi, umarım yeniden o halime kavuşurum" dedi.