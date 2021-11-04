Küçük bir sivilce sandı: Korkunç gerçeği sonradan öğrendi..

SİVİLCE ŞEKLİNDE ÇIKMAYA BAŞLADI

19 yaşındaki Cowell, önce yüzünde bir sivilce belirlediğini anlatarak, "Yüzümde sivilce çıktığını fark ettim, önce bunu önemsemedim. Daha sonra rastgele şekilde artmaya başladı ve giderek büyüdü. Annem bunları kurşun deliklerine benzetiyordu" ifadelerini kullandı.

"ACI VE UTANÇ İÇİNDE YAŞIYORUM"

Hayatının ülser nedeniyle kabusa döndüğünü belirten Cowell, bu olayın ardından bütün sosyal ilişkilerinin bozulduğunu belirtti. "Bu duruma 3 ay içerisinde geldim." diyen Cowell, Tek başıma bir şey yapamaz haldeyim, annemin evine döndüm" ifadelerini kullandı.