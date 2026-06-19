Küçük çocuk timsahların içine atıldı! Hayvanat bahçesi sahibi kurtarmak için kafese atladı
İngiltere’nin Huntingdonshire bölgesinde 3 yaşındaki bir erkek çocuk Johnson's of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde timsah kafesinin içine atıldı. Hayvanat bahçesinin sahibi çocuğu kurtarmak için kafese atladı. Çocuğun durumunun kritik olduğu açıklandı.
İngiltere merkezli Mirror'ın haberine göre, olayla bağlantılı olarak cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alınan 30 yaşındaki adamın sorgulanmaya uygun olmadığı değerlendirilmesinin ardından kefaletle serbest bırakıldığı ifade edildi.
Perşembe günü öğleden sonra meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinin sahibi ağır yaralanan çocuğu kurtarmak amacıyla sürüngen kafesine atladı.
HAYVANAT BAHÇESİNİN SAHİBİ KAFESE ATLADI
Habere göre, kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yerel sakin, hayvanat bahçesinin sahibi Tracey Johnson'ın ve eşi Andy Johnson'ın çocuğu kurtarmak için timsah kafesine girdiğini söyledi. Yerel sakin, "Görünüşe göre hayvanat bahçesi sahibinin eşi Tracey Johnson, çocuğu kurtarmak için kafese atladı." ifadelerini kullandı. Polis yetkilileri ise çocuğun bir timsah tarafından saldırıya uğradığını doğruladı.
ÜÇ YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK ANCAK STABİL
Mirror'ın aktardığı bilgilere göre, ağır yaralanan çocuk Cambridge'deki Addenbrooke Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, üç yaşındaki çocuğun durumunun kritik ancak stabil olduğunu açıkladı.
Polis ayrıca, Norfolk bölgesinden 30 yaşındaki bir erkeğin cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını ve daha sonra sağlık durumuna ilişkin değerlendirmeler sonucunda kefaletle serbest bırakıldığını bildirdi.