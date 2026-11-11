Küçük çocukları zehirliyordu: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı!

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanmaları üzerine 2 kız çocuğu Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede çocukların uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda, 2 küçük kız çocuğuna uyuşturucu madde temin ettiği ve kullandırdığı belirlenen 17 yaşındaki M.Y.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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