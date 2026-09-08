Küçük Vefa’yı okul yolunda katlettiler

Siyonist İsrail rejimi, Ekim 2023'ten bu yana yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde tüm zorluklara rağmen başlayan eğitim-öğretim yılının ilk gününü kana buladı. Yeni eğitim yılına umutla adım atan Filistinli küçük Vefa, İsrail'in hava saldırısı sonucu okul yolunda katledildi. Ateşkes anlaşmasına rağmen terörist İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentinde bir sivil aracı vurdu. Saldırıda 9 yaşındaki Vefa Akile heyecanla beklediği ilk ders gününde babası Yusuf Akile (36) ile birlikte hayatını kaybetti. Vefa'nın okula dönüş sevinci büyük bir trajediye dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, küçük Vefa'nın cansız bedeninin etrafına okul kitapları, defterleri ve kırtasiye malzemelerinin saçıldığı görülüyor. Soykırımın ortasında eğitime ve hayata tutunmaya çalışan binlerce çocuktan biri olan Vefa'dan geriye, okul formasıyla çekilmiş tebessüm eden bir fotoğrafı kaldı.

19 BİN ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRDÜLER

Filistin Eğitim Bakanlığı, yeni ders yılının 16 Eylül'de başlayacağını duyursa da Gazze genelinde birçok okul ve alternatif eğitim noktası hazırlıklarını tamamlayarak ders başı yapmıştı. İsrail'in neden olduğu ağır yıkım ve süren bombardıman nedeniyle okul binalarının büyük kısmının kullanılamaz hale geldiği bölgede, çocuklar derslerini çoğunlukla çadırlardan oluşan geçici öğrenme merkezlerinde sürdürmeye çalışıyor. Filistin İstatistik Merkezi'ne göre, İsrail'in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 30'undan fazlasını çocuklar oluştururken, yaşamını yitiren çocuk sayısı 21 bin 283. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık 19 bini okul çağındaki öğrencilerden oluşurken, 44 binden fazla çocuk ise yaralandı.