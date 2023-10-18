Kudüs’teki patrikler ve kilise başkanları İsrail’in hastane saldırısını kınadı

Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları, yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan Baptist Hastanesine yönelik İsrail saldırısını görüşmek üzere toplandı.

Toplantıdan sonra yapılan ortak yazılı açıklamada, Hristiyan ruhani liderlerin bu "iğrenç katliamın" acısını paylaştığı belirtildi.

Hastanelerin uluslararası hukuka göre "kutsal sığınaklar" olarak kabul edildiği kaydedilen açıklamada, "İnsanlık ilkelerinin derin bir ihlali niteliğindeki bu iğrenç ve menfur suçun en güçlü uluslararası eleştiriyi ve hesap vermeyi gerektirdiğini ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, saldırının, Filistin'deki Hristiyanların barış ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için çağrıda bulundukları oruç ve dua gününde gerçekleştiğine işaret edildi.

Uluslararası toplumun sivilleri koruması ve bu tür suçların tekrarlanmamasını güvence altına almasının gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "hayal edemeyecek kadar çirkin" olarak nitelendirilen bu saldırıdan etkilenen Filistin halkıyla tam dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

"Tek ses olarak dünyanın her yerindeki dostlarımızdan ve ortaklarımızdan bu zorlu koşullarda yanımızda olmalarını istiyoruz." denilen açıklamada, toplantıya katılanların isimlerine dair bilgi verilmedi.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.