Küle dönen Hawaii’de bilanço artıyor: 80 ölü

ABD'nın Hawaii eyaletinde 8 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarında bilanço artıyor. Eyaletin Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden 6 yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Eyalet tarihinin en ölümcül doğal afetinde yüzlerce kişi ise kayıp. Arama çalışmaları kadavra köpekleri ile yürütülürken, ölü sayısının artabileceği vurgulandı. Üç farklı noktada alevlerle mücadele sürüyor. Öte yandan adada doğal afet gibi durumlarda uyarıda bulunmayı amaçlayan acil durum sirenlerinin yangın sırasında çalmadığı iddia edildi. Yangınla ilgili kapsamlı inceleme başlatılması talimatı verildi.