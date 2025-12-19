Kuneytra’da İsrail protesto edildi: Onlarca kişi sokaklara döküldü

Şehir merkezinde bir araya gelen göstericiler, "Siyonist oluşumla normalleşmeye hayır", "Kuneytra'dan Gazze'ye tek kan", "Golan bizimdir" ve "Kuneytra Suriye toprağıdır, onu bırakmayacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoya katılan Gani Ebraj, Kuneytra halkının sesini duyurmak için toplandığını belirterek, İsrail ordusunun köylere girerek aramalar yaptığını ve halkı baskı altında tuttuğunu söyledi.

"GOLAN SURİYE TOPRAĞIDIR"

Ebraj, İsrail tarafından tutuklanan Suriyelilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, İsrail güçlerinin Suriye topraklarından acilen çekilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da değinen Ebraj, Golan Tepeleri'nin Suriye'ye ait olduğunu belirterek, "Kimse bizim topraklarımızı kimseye hediye edemez. İnşallah topraklarımızı geri alacağız." ifadelerini kullandı.