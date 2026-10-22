Kuraklık, sel, yangın ve kasırga riski büyüyor

Kuraklık, sel, yangın ve kasırga riski büyüyor
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral kesimindeki yüzey sularının normalden fazla ısınmasıyla ortaya çıkan El Nino, dünya genelinde aşırı hava olaylarını artırıyor. Son aylarda etkileri giderek güçlenen El Nino, ABD, Endonezya ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede kuraklık, sel, kasırga ve aşırı sıcaklarla kendini gösteriyor. El Nino, deniz ekosistemlerini ve balıkçılığı da olumsuz etkiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün "Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi" raporunda, El Nino'nun etkilerinin Şubat 2027'ye kadar devam etme olasılığının yüzde 100'e yakın olduğu belirtildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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